  • BIST 1.755,480
  • Altın 662,47
  • Dolar 11,4415
  • Euro 12,8842
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi, Art Rooms Galeri’de Açılıyor!

» »
ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi, Art Rooms Galeri’de Açılıyor!
ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi, Art Rooms Galeri’de Açılıyor!

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yüksek Lisans öğrencilerinin disiplinlerarası çalışmalarının yer aldığı MASTERCLASS Sergisi, 23 Kasım Salı akşamı 18.00’da Girne’deki Art Rooms Gallery’de izleyiciyle buluşuyor.   

 

 

2017 yılında kurulan ARUCAD, sanat, tasarım ve iletişim alanlarında çağdaş gereksinimlere yanıt verecek şekilde tasarlanmış tematik bir üniversitedir. Bu alanda Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek vakıf Üniversitesi olan ARUCAD’ın bünyesinde, 2020 yılında Sanat ve Mimari Tasarım alanlarında yüksek lisans programları açılmıştır.    

Farklı disiplinlerden gelen ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin yıl boyunca devam ettikleri  programları çerçevesinde, özgün konuları ele alarak ürettikleri sanatsal çalışmaların ve bu alana koymaya çalıştıkları yeni eserlerin bir sunumu niteliğindeki ARUCAD MASTERCLASS Sergisinde disiplinlerarası yaklaşımlar bir araya geliyor.

Baskı Resim, Video, Seramik, Dijital Baskı, Cam ve Enstalasyon gibi çalışmaların yer aldığı sergide, Erbil Arkın, sanat tarihinde yer bulmuş sanatçılardan esinlenerek yeni dijital yöntemlerle oluşturduğu eserlerinde ele aldığı insan bedenleri üzerinden sistemin dayattığı tezatlıkların ve adaletsizliklerin karşısında sorgulayıcı ve dönüştürücü bir tavır ortaya koyuyor.

Geleneksel tığ ve dikiş tekniklerini kullanan Sevda Orr, doğa ile çeşitli insan yapımı malzeme ve formlar arasındaki belirsizliği keşfetmek amacıyla kurduğu mekâna özgü enstalasyonlarla insan yapımı nesneler ve doğal ortamlar arasındaki tamamlayıcı ilişkileri en üst düzeye çıkaran kompozisyonlar oluşturuyor.

Karina Kassenova ise, insan psikolojisi ve gözlemlerden yola çıkarak oluşturduğu çalışmalar aracılığıyla ego, iki yüzlülük, toplumsal statü, sınıfsal farklılık, samimiyet gibi kavramları farklı açılardan ele alıyor.

23 Kasım Salı akşamı saat 18.00’da Girne’deki Art Rooms Galeri’de açılacak ARUCAD Yüksek Lisans Öğrencileri Sergisi, 3 Ocak tarihine kadar, Pazar günleri hariç 13.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı21 Ekim 2021 Perşembe 15:38
  • ARUCAD, ECOEI’nin Üst Düzey Üniversite Temsilcileri Forumuna Katıldı14 Ekim 2021 Perşembe 17:17
  • ARUCAD Art Space, Serap Kanay’ın ‘The Tumultuous Experience of Pandemic Life’ adlı yeni sergisine ev sahipliği yapıyor11 Ekim 2021 Pazartesi 16:33
  • ARUCAD'da son mülakat için tarih 7 Ekim06 Ekim 2021 Çarşamba 15:22
  • Turgül Tomgüsehan Son Kitabı ‘Ada Karanlığı’nı ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye Takdim Etti23 Eylül 2021 Perşembe 10:40
  • Arucad, Muna’nın Düzenlediği Yaz Okulu Etkinliğine Katıldı21 Eylül 2021 Salı 11:05
  • Arucad’ın Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular Devam Ediyor14 Eylül 2021 Salı 09:56
  • Arucad Öğretim Görevlisi Yağlı’nın Eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde08 Eylül 2021 Çarşamba 16:34
  • Çocuklar Heykeltıraş Rodin’le Tanıştı27 Ağustos 2021 Cuma 16:03
  • ARUCAD Öğrencilerinin Çalışmaları Sergileniyor25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti