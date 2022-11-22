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ARUCAD’da 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) 5. Akademik Yılı ünlü fütürist/fütürolog Prof. Dr. Vic Grout’un ‘Yapay Zeka ve Sanat’ üzerine verdiği ders ile açıldı.
ARUCAD’da 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

22 Kasım Salı günü gerçekleşen törende konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi 2017 yılında kurulan ve ilk mezunlarını geçen yıl veren bölgedeki tek sanat-tasarım-iletişim odaklı vakıf üniversitesi olan ARUCAD’ın Doğu Akdeniz Bölgesi ve özellikle Kıbrıs’ta sanattaki eksikliklerin giderilmesi ve sanatın ön plana çıkarılması, şehirle bütünleşmiş bir üniversite olarak, uluslararası akademik kadrosu ve öğrencileriyle sadece bulunduğu şehre değil, tüm dünya sanatına katkıda bulunması gibi amaçları olduğundan bahsetti.

 

ARUCAD, 2022-2023 Akademik Yılı’na, matematik ve bilgisayar alanında derecelerine ilaveten mühendislik doktorası bulunan ve 1980’lerden 2020’lere kadar uzanan akademik kariyeri boyunca ‘Ağ Algoritmaları Profesörü’ ve ‘Bilgisayar Geleceği Profesörü’ gibi kişisel kürsülere sahip olan dünyaca ünlü fütürist/fütürolog Prof. Dr. Vic Grout’un verdiği ‘Yapay Zeka ve Sanat’ başlıklı dersi ile başladı.

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Verdiği derste “Yapay zeka yaratıcı olabilir mi?” sorusu üzerinde duran Grout, gelecekte yapay zekanın, teknolojinin hayatlarımıza nasıl etki edeceğine ve yapay zekanın bizim yerimize neler yapabileceğine değindi. Sanatın herkes için anlamının farklı olduğuna, bu sebeple ‘Yapay zeka sanat yapabilir mi?’ sorusunun cevabının hem evet hem hayır olduğunu söyleyen Grout, “Kimi zaman sanat ürettiğini düşündüğümüz ürün yapay zeka değil, onu üretmesi için planladığımız programlardır. Durum böyle olduğunda üretilen ürünü yine sanat olarak kabul edebilir miyiz?” dedi.

 

Yapay zekanın roman yazmasına ne kadar yakın olduğumuzu örneklerle gösteren Grout, yapay zekanın video oyunlarındaki rolünden ve geleceğinden de bahsetti. Özellikle arttırılışmış ve sanal gerçekliğin hayatlarımızı ve toplumu ne kadar etkileyebileceğini anlatan Grout, bu gibi teknolojilerin belirli gruplara yönelik ilerde tehlike yaratabileceğini aktardı ve “Gelecekte oyunlarda da yaygınlaşması beklenen blok-zinciri teknolojisi günümüz ülkelerinin enerji üretiminden daha fazlasını tüketiyor ve giderek büyüyor. Gezegenimizin geleceği için bu gibi uygulamalara son verilecek mi?” sorusuna yanıt vermeye çalıştı.

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ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’ın Prof. Dr. Vic Grout’a sertifika takdim etmesinin ardından tören son buldu.

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