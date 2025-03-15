ARUCAD’da “Engel Olma, Farkında Ol” Semineri Düzenlendi

ARUCAD’da “Engel Olma, Farkında Ol” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), kurumsal düzeyde farkındalık yaratmak ve toplumsal kapsayıcılığı güçlendirmek amacıyla 13 Mart 2025 tarihinde “Engel Olma, Farkında Ol” başlıklı kurum içi eğitim seminerini gerçekleştirdi. Üniversitenin Konferans Salonunda düzenlenen seminere, akademik ve idari kadro katılım gösterdi.



Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay tarafından verilen eğitimde, erişilebilirlik ve kapsayıcılık kavramlarının önemi vurgulandı. Engelli bireylerle etkili iletişim kurma yöntemleri ele alınarak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel hususlar katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, işitme engelli/sağır toplumu ve kültürü tanıtılarak, Türk İşaret Dili'nin (TİD) gramer yapısı ve temel işaretleri öğretildi.

Seminerde, katılımcılar işaret dilinin temel kavramlarını öğrenerek günlük hayatta işitme engelli ve sağır bireylerle daha etkili iletişim kurmanın yollarını keşfettiler. Etkinlik sırasında uygulamalı alıştırmalar yapılarak katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlandı. Eğitim, işaret dilinin sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, bir kültürü ve kimliği temsil ettiğine dikkat çekerek, farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.

Seminerin ardından ARUCAD Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker, Eğitmen Dr. Aslı Önay Akçay’a teşekkür belgesini takdim etti. Üniversitenin toplumsal duyarlılık projelerine verdiği önemi yineleyen Toker, erişilebilirlik ve kapsayıcılığı destekleyen benzer etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti.