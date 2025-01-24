ARUCAD’dan Yrd. Doç. Dr. Burçin Saltık, "Ekonomiye Kreatif Dokunuş Paneli"nde Konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) ev sahipliğinde gerçekleşen “Ekonomiye Kreatif Dokunuş Paneli”, 17 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa’da düzenlendi.

“Ekonomiye Kreatif Dokunuş Paneli”ne ARUCAD’dan Yrd. Doç. Dr. Burçin Saltık Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Ekonomiye Kreatif Dokunuş Paneli” 17 Ocak 2025 tarihinde KKTO Lefkoşa Binası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinliğin ikinci oturumuna Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burçin Saltık konuşmacı olarak katıldı.

Panelin ikinci oturumunda konuşan Yrd. Doç. Dr. Burçin Saltık, tasarımın ekonomik büyümeye olan etkisini ve yaratıcı endüstrilerin potansiyelini ele aldı. Sunumunda, disiplinler arası işbirliğinin önemi ve üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliklerinin yaratıcı çözümler üretme sürecindeki rolü vurgulandı. Yrd. Doç. Dr. Saltık, ayrıca firmaların piyasalarda gerçekleştirdiği başarılı projeler ve bu projelerin tasarımla nasıl bir değer kazandığına dair örnekler paylaştı.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda, yaratıcı endüstrilerin ekonomik büyümeye katkıları farklı sektörlerden uzmanlar tarafından ele alındı. İkinci oturumda ise tasarımın ekonomideki rolü, üniversite-sanayi işbirlikleri ve başarılı projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Panel, soru-cevap bölümü ile sona erdi.