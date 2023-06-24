ARUCAD’in İlk Yüksek Lisans Mezunlarının Sergisi Açıldı  

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Yüksek Lisans programı ilk mezunları olan Erbil Arkın ve Sevda Orr’un mezuniyet sergisi, 22 Haziran Perşembe akşamı Lefkoşa’daki Art Space’te düzenlenen açılış kokteyli ile izleyici ile buluştu.

2020 yılı itibariyle, Sanat ve Mimari Tasarım alanlarındaki yüksek lisans programlarında eğitim vermeye başlayan ARUCAD, 2022-2023 Akademik Yılında ilk mezunlarını verdi. Sanat Yüksek Lisans programı mezunlarından aynı zamanda Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın ve Sevda Orr, ARUCAD Art Space’te mezuniyet sergilerini açtı.

Sergide, ARUCAD’ın iki yüksek lisans öğrencisinin program sonunda akademik jürinin değerlendirmesinden geçen özgün eserleri yer alıyor.

ARUCAD Kurucusu ve Sanat Yüksek Lisans Programı mezunu Erbil Arkın: “Her zaman yapılacaklar listemde vardı”

ARUCAD’ın Kurucusu ve Sanat Yüksek Lisans programı mezunu Erbil Arkın şu ifadeleri kaydetti: “Lisansımı De Montfort Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde tamamladıktan 50 yıl sonra sanat alanında yüksek lisansımı da bitirdim. Bu her zaman yapılacaklar listemde vardı. O zamanlarda De Montfort Üniversitesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansa harcayacak vaktim ve bütçem yoktu. O nedenle hemen iş hayatına atıldım. Şimdi bu şansı yakalayabildiğim için mutluyum. Çünkü hayatım boyunca bir diğer yanım hep sanat yapmak istedi. Üniversitenin Kurucusu olarak yüksek lisansla birlikte Üniversitenin iç işleyişini de görmek istedim. Bu uzun ve heyecan verici sürecin sonunda “Asil Köylü” mezuniyet projesi ve diğer eserlerimle birlikte bu sergi ortaya çıktı. Üniversitenin ilk yüksek lisans mezunlarından biriyim. Benim için harika bir deneyim oldu. Size iyi seyirler diliyorum. Ben bu eserleri ortaya çıkarırken çok büyük bir haz aldım” dedi.

ARUCAD Sanat Yüksek Lisans Programı mezunu Sevda Orr: “Üniversitenin ilk yüksek lisans mezunlarından biri olmak oldukça heyecan verici”

Sanat Yüksek Lisans mezunu Sevda Orr ise sergi ile ilgili şu ifadelerde bulundu: “ARUCAD’ın ilk yüksek lisans programı mezunlarından biri olmak oldukça heyecan verici. Çalışmamın amacı, doğal ortamların çeşitliliğine karşı farklı formlar kullanarak, alana özgü bir dizi geçici enstalasyon yaratmaktır. Çalışma kil, cam ve bakır telin uygulanabilirliğini araştırıyor. Geleneksel malzemeler ve deneysel teknikler kullanılarak oluşturuldu. Amacım, insan yapımı nesneler ve doğal ortamlar arasındaki tamamlayıcı ilişkileri en üst düzeye çıkaran kompozisyonlar yaratmaktır. Aynı zamanda doğanın güzelliğine ve detaylarındaki sanata dikkat çekmek istedim.”

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: “Sanat Yüksek Lisans programının ilk mezunları olarak ses getirecek projelere imza attılar”

ARUCAD için özel ve gurur veren bir gün olduğun vurgulayan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, şu ifadelerde bulundu: “3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK onaylarını almış olduğumuz yüksek lisans programlarının bu yıl ilk mezunlarını veriyoruz. Sanat Yüksek Lisans programı mezunumuz Sayın Erbil Arkın ve Sevda Orr, mezuniyet projelerini sundular. Sayın Erbil Arkın, çok yoğun çalışan bir iş insanı olmasına rağmen, bu eserleri ortaya çıkarabilmek adına verdiği emeği bu sergi ile görüyoruz. Sevda Hanım da doğanın içindeki sanatı vurgulayan çok değerli eserler ortaya koymuş. Ben her iki mezunumuzu da kutluyorum. Sanat Yüksek Lisans Programının ilk mezunları olarak ses getirecek projelere imza attılar.”

22 Haziran Perşembe akşamı, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te yoğun katılımla açılan ARUCAD Yüksek Lisans Mezun Öğrencileri Sergisi, 22 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.