ASKERDEKİ ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE…

Bu süreçte herkes kaygılı ve herkes korku içerisinde.

En çok da çocukları kendi yanlarında olamayanlar.

Tıpkı evlatları asker ve polis olan ana- babalar gibi.

Bir hafta önce bir çok mesaj almıştım.

Özellikle evlatları asker olan anne ve babalar ortalıkta dolaşan , Polis ve Asker içerisinde Virüsün yayıldığına dair endişelerini dile getiriyorlardı.

Elbette ki böyle dönemlerde doğru olduğu kadar yanlış bilgi de dolaşıyor ortalıkta.

O yüzden de yetkililerin şeffaflığı ve devamlı doğru bilgi ile halkı bilgilendirmesi çok önemli.

Çünkü böyle durumlarda kirli bilginin yaratacağı panik ve infial virüsten çok daha tehlikeli

Ben de doğru bilgiyi almamız adına sosyal medya üzerinden “Polis ve Asker içerisinde Virüsün yayıldığına” dair haberin doğru olup olmadığını sorup, yetkililerin kaygılı olan anne ve babaların bilgilendirmesi gerektiğini yazmıştım.



Konu ile ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından arandım.

Her biri ayrı birimde yüksek rütbeli komutanlar tarafından 3 kez arandım.

Komutanlar içtenlikle bilgilendirdi ve ailelerin içlerinin rahat olmasını istedi.

Arayan komutanlar, şu an itibari ile herhangi bir vakanın olmadığını ve sıkı tedbirler alındığını söyleyip detaylı bilgi verdiler.

Ayrıca bu konuda basın bildirileri yayınladıklarını ve radyo güven aracılığı ile de güncel durumu bildirdiklerini söylediler.

Risk grubunda olmam sebebiyle dışarı çıkmamın tehlikeli olacağını bildiklerini ancak istersem önlem altında gidip alınan önlemleri yerinde görebileceğimi de söylediler.

Hem bu davet hem de verilen bilgiler benim için çok anlamlıydı ve beni çok mutlu etti.

Çünkü sadece bir birey olan beni bile bilgilendirmek için zaman ayırmaları ciddiyetlerinin göstergesiydi.

Mutlu oldum çünkü, Erinden en yüksek rütbeli askerine kadar her bir askeri personel bizim evladımız, ana- baba kuzusu.

Hepsi bir baba, bir eş ve bir evlat.

hepsinin en azından şimdi güvende olduğunu bilmek ve bundan sonrası için de önlem alındığını bilmek büyük mutluluk.

Tabi ki bu virüs hızla yayılan ve büyük dikkat gerektiren bir durum.

Ancak bu güne kadar askeri birliklerde virüsün görülmemesi ve önlemlerin dikkatle alınmış olduğunu görmek çok büyük bir mutluluk.

Umarım bundan sonra da virüs askerimizin, yavrularımızın yanına da uğramaz ve hiç bir yere uğramadan defederiz.

Ana babaların içi rahat olsun. Şu an asker içerisinde öyle iddia edildiği gibi bir salgın yok.

Ama lütfen bundan sonra da paniğe kapılmak yerine direkt askeri yetkililerle irtibata geçsinler.

Çünkü beni arayan komutan, zaten çocukların aileleri ile görüştürüldüğünü ancak endişe duyan olursa ve kendilerine ulaşan olursa onların direkt bilgilendirilip, gerekirse çocuklarıyla da görüştürülebileceğini söyledi.

Asker ocağındaki tüm ana, baba kuzularının duacısıyım.

Allah tüm evlatlarımızı korusun.

Umarım Polis merkezimiz de aynı şekilde hiç bir vaka yoktur ve gerekli önlemler alınmıştır.

Onlardan da aynı şeffaflıkta devamlı bilgilendirmeyi bekliyor bu halk.

Güven devamlı doğru ve şeffaf bilgilendirme ile olur.

Komutanlarımıza gösterdikleri duyarlılıkla hem bilgilendirdikleri için, hem de çocuklarımıza gösterdikleri özenden dolayı çok teşekkür ederim.

Bu vesileyle bir kez daha yetkililerimizi ciddiyete ve halkı şeffaf- dürüst olarak bilgilendirmeye davet ediyorum.

Zira bu süreç ancak birlik ve beraberlik içinde aşılabilir.

Ve birlik- beraberlik için de güven şart!!!!