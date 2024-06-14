Aslı Murat: Ceza yasaları ciddi bir şekilde iyileştirildi

Avukat Aslı Murat, ülkedeki ceza yasalarının ciddi bir şekilde iyileştirildiğini ifade ederek, "Özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarında önemli aşama kaydedildi" dedi.

Avukat Aslı Murat, ülkedeki ceza yasalarının ciddi bir şekilde iyileştirildiğine dikkat çekerek, ceza yargılamalarında güçlendirici bir mekanizma olduğunu söyledi.

Kıbrıs Postası TV’ye konuk olan Aslı Murat, cezalandırma ve mahkemelerin tutumuna bakıldığında mahkemelerin artık daha hassas davrandığını ifade etti.

Şu anda özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarında önemli aşama kaydedildiğini, ancak halâ bazı konularda eksiklikler olduğunu vurgulayan Aslı Murat, halâ daha Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tam teşekküllü olarak faaliyete geçirilmediğini örnek gösterdi.

Daireye doğru düzgün bütçe ayrılmadığını, devletin halâ bir sığınma evi açamadığını söyleyen Avukat Aslı Murat, “Geçen gün bir kadın beni aradı şiddete maruz kaldığı için boşanacağını söyledi ve 'ben nerede kalacağım?’ diye sordu” ifadelerini kullandı.

Küçük yerlerde işlem yapmada aksaklıklar olduğunun altını çizen Aslı Murat, "Kadına Yönelik Şikayet Birimi partner ilişkisini şart koşuyor, bu ayrımın yapılmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.