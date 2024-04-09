Ataoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ramazan Bayramı'nın ülkenin huzur ve refahına katkı sağlamasını temenni etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bereket ayı ‘Ramazan’ı hepimizde güçlenen manevi anlayış ile birlikte paylaşmanın mutluluğu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşayarak geride bıraktık.

Ramazan Bayramı'nın halkımıza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim; bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirelim.

Bayramın coşkusunu yaşarken, komşularımızı, dostlarımızı ve ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, ihtiyaç duyan herkese destek olalım.

Bu vesileyle, toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim ve insanlık değerlerini ön plana çıkaralım. Ramazan Bayramı'nın ülkemize huzur ve refahına katkı sağlamasını temenni eder, tüm halkımızın bayramını en içten duygularımla kutlarım.”