Atatürk Meslek Lisesi Öğretmenlerine ARUCAD’da Cam ve Seramik Eğitimi

ARUCAD Atölyelerinde Atatürk Meslek Lisesi Branş Öğretmenlerine Cam ve Seramik Eğitimi Verildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Atatürk Meslek Lisesi’nin branş öğretmenlerine yönelik olarak cam ve seramik alanında eğitim düzenledi. ARUCAD’ın yaratıcı ve uygulamalı eğitim olanakları sunan atölyelerinde gerçekleşen bu eğitim, öğretmenlerin alanlarında yeni teknikler ve uygulamalarla tanışmasını sağladı.

Eğitim programı, ARUCAD Seramik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol tarafından verildi. Bu eğitim, ARUCAD’ın toplumsal katkı sağlama misyonu doğrultusunda, öğretmenlerin cam ve seramik sanatına dair yenilikçi teknikler ve yaratıcı uygulamalarla tanışmalarını sağlayarak, kültürel ve sanatsal gelişime katkıda bulunmayı amaçladı. Eğitim süresinde öğretmenler hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı çalışmalarla yaratıcı becerilerini geliştirme fırsatı buldu.