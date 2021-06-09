Atelier Arkın Yerli Sanatçı ve Üreticilerin Yanında.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atelier Arkın, bireysel ve kurumsal alanlarda sanat, tasarım ve gelişim odaklı eğitim etkinliklerinin yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgi vermek ve online sanat platformunun başarısını kutlamak amacıyla tüm paydaşlarıyla birlikte bir gece düzenledi.

Bireysel ve kurumsal alanda sanat ve tasarım odaklı eğitim olanakları sunmak amacı ile kurulan Atelier Arkın, kurumsal eğitimler ile iş yetkinlikleri eğitimlerini, sanat programlarına bağlayarak, katılımcılara iş hayatında dahi sanatsal ve felsefefi farklı bakış açıları kazandırmak ve özel/iş yaşamlarındaki yaratıcılığı tetikleyerek alanlarındaki performanslarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflenmektedir.

Atelier Arkın, Cam, Seramik, Resim, Fotoğraf, Felsefe, Yaratıcı Yazarlık, Grafik Tasarım, Dil ve iş yetkinliklerini kapsayan bir müfredata sahiptir. Liderlik, Pazarlama Temelleri, İletişim, Dijital Pazarlama, Yaratıcı Yazarlık, yabancı dil olarak; İngilizce, Yunanca, Çince, Rusça ile yazılım alanında; işletim sistemleri, web tasarımı, network ve güvenlik gibi eğitimler verilirken test hazırlık sınıflarında TOEFL, IELTS, GMAT vb. sınavlara yönelik kurslar da bulunmaktadır.

Online Sanat Platformu: atelierarkin.com

Atelier Arkın, Nisan ayında vizyonunu dijital alana taşıyarak “atelierarkin.com”u kurmuştur. “İSTER KENDİN YAP/ İSTER SATIN AL” konseptiyle oluşturulan atelierarkin.com, internetten öğrenme ve elektronik ticaret platformu olarak hizmet vermektedir. Bu platformda, Sanat/Tasarım - El Sanatları – Yerel Mutfak Sanatları Ürünleri - Kurumsal Alanlar - Dil ve Kitap kategorileri altında eğitim ve ürün hizmeti verilmekte ve yerli iş insanları ile ortaklıklar geliştirerek, istihdam sağlamaktadır.

Yerli üretim olanaklarını geliştirerek, gençlere ve üreten tüm Kıbrıslılara, özellikle serbest çalışanlara, ürünlerini siteye koyarak istihdam sağlamak amacıyla yola çıkan atelierarkin.com’da, platform üzerindeki her ürün, bir deneyim atölyesine bağlanarak, katılımcılara satın aldıkları ürünleri bizzat uygulama alanı sunulmaktadır.

Direktör Yusuf Baydal “Sanatçılarımızın ve yerli üretimin destekçisiyiz”

Gecede konuşan Atelier Arkın Direktörü Yusuf Baydal, “Çok yakın bir süre içerisinde atelierarkin.com online sanat platformumuzu açtık. Kısa sürede oldukça ses getirdi, yerli sanatçılarından, üretimcilerden olumlu tepkiler aldık. atelierarkin.com, üreten birçok Kıbrıslının ürünlerini online platform üzerinden satışa sunulmasına yardımcı olmak amacıyla yola çıktı. Atelier Arkın olarak yerli sanatçı ve üretimcinin destekçisiyiz. Pandemi koşulları nedeniyle şu an için Kıbrıs odaklı ilerleyebiliyoruz. Yakın zamanda yurt dışı pazarına da açılacak şekilde sitemizi tasarladık. Bu gece, ayrıca Kıbrıs’ın önemli müzik stüdyolarından RE-CHORD Müzik ile işbirliğimizin de tanıtımını yapmak istedik. Mind Turtle, Türk Bankası, Ramadan Cemil, İntergaz, GİGEM gibi farklı sektörlerden kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirerek kurumsal ve bireysel online eğitim olanakları sunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Baydal sözlerine şu şekilde devam etti; “Başta Kurucumuz Erbil Arkın’a, yerli üretime, sanata, sanatçıya gösterdiği özen ve bizleri bu anlamlı vizyonun bir parçası yaptığı için teşeekkür etmek isterim. Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Sinan Arkın’a, ARUCAD Akademisyenlerine ve tüm çalışanlarına bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemedikleri için ayrıca teşekkür ederim.”

Erbil Arkın konuşmasında, “Bu akşam ARUCAD’ın atölyelerinden çıkmış eserleri burada görmekten mutluluk duydum. ARUCAD ve Atelier Arkın hızla olgunlaşıyor, bir asır sonra dönüp baktığımızda ARUCAD’ın her zaman burada olmasını dilerim” dedi.

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Atelier Arkın, 2021’in sonlarına doğru vereceği ücretsiz online (çevrimiçi) eğitimlerle de sanata ve eğitime olan katkılarını devam ettirecektir.