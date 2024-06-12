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Ateşli piknik yasaklandı, orman yolları trafiğe kapatıldı!

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Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangını olasılığının oldukça yüksek olacağı önümüzdeki günlerde ormanların korunması amacıyla birtakım tedbirler alındı. Ateşli piknik yasaklanırken, tüm orman yolları her türlü araç trafiğine kapatıldı.
Ateşli piknik yasaklandı, orman yolları trafiğe kapatıldı!

Orman Dairesi, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle araçlardan sigara izmaritlerinin atılmaması, en küçük dumanın “Alo 177” veya “Alo 199” hattına bildirilmesi, yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmanın ve her türlü imkanı seferber etmenin yasa gereği olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin kararları şöyle:

 

“Yasa gereği, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir. Ateşli piknik alanları da dahil olmak üzere ateş yakma yasaklanmıştır. Bu uygulama aksi bir bildiriye kadar devam edilecektir. Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından “Alo 177” Orman Dairesine veya yangın ihbarı “Alo 199” İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir. Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.

Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi Memurlarının ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için çok önemlidir.”

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