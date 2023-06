BAE’den Örümcek-Adam filmine yasak

Vox Cinemas yaptığı açıklamada, animasyon filmi “Spider-Man: Across the Spider-Verse” filmini göstermeyeceğini açıkladı. 2018’de Oscar kazanan “Spider-Man: Into the Spider-Verse” filminin devamı niteliğinde olan film, 2 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri’nde gösterime girdi ve 22 Haziran’da da Körfez bölgesinde gösterime girmesi planlanmıştı.

Ancak Vox, filmin BAE’de gösterime girmeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’deki büyük sinema zincirleri, filmi web sitelerinin Vox, Novo ve Reel sinemaları da dahil olmak üzere “çok yakında” bölümlerinde listelemiyor.

Film, Gwen Stacy karakterinin trans olup olmadığı hakkında internette tartışmalara neden olmuştu ve fragmandaki bir sahnede, arka planda “trans çocukları koruyun” yazısı dikkat çekmişti.

BAE Medya Konseyi, Twitter’da BAE’nin değer ve ilkelerine ve ülkede yürürlükte olan medya içeriği standartlarına aykırı içeriğin dolaşımına veya yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Orta Doğu’da, geleneksel cinsel normlardan herhangi bir sapma tabu olarak kabul ediliyor ve suç olarak görülüyor.

Haziran 2022’de BAE, Walt Disney-Pixar’ın uzun metrajlı animasyon filmi “Lightyear”ın aynı cinsiyetten bir ilişki içindeki karakterleri içerdiğini söyleyerek filmin gösterimini yasaklamıştı. Gençlik ve Kültür Bakanlığı, ülkenin medya içerik standardını ihlal ettiğini söylemişti.