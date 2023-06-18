Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy Kimliksizlerin Eylemine Katıldı

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy ve Bağımsızlık Yolu üyeleri Kimliksizler Derneği’nin çağrısıyla organize edilen eyleme katılarak destek belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa ve yasalarına göre vatandaşlık hakkı olan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının keyfi ve hukuk dışı tutumu sebebiyle kimlik alamayan kişilerin insan haklarını bireysel değil toplumsal bir eylemlilik yaratarak savunulan eylem yoğun katılımla gerçekleşti.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının eşit yurttaşlık hakkı savunulan eylemde, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis önünde uyguladığı ayrımcı politikaları nedeniyle protesto edildi.