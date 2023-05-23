Bahar alerjisine iyi gelebilecek 6 besin

Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjiler, burun akıntısından tıkanıklığa kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. ABD’li diyetisyen ve beslenme uzmanı Jenna Volpe de, mevsimsel alerji için istenmeyen yan etkiler olmaksızın doğal rahatlama sağlamaya yardımcı olabilecek bazı fonksiyonel gıdalar ve bitkiler bulunduğunu açıkladı.

İşte Volpe’un önerdiği ve alerjinize iyi gelebilecek 6 yiyecek…

1. BRÜKSEL LAHANASI GİBİ C VİTAMİNİ İÇEREN SEBZELER

Alerji belirtileri hissediyorsanız, biraz Brüksel lahanası atıştırmayı deneyin veya akşam yemeğinize garnitür olarak ekleyin.



Volpe, “C vitamini, birçok sebzede bulunan suda çözünen bir mikro besindir. Vücudun doğal enflamatuar tepkilerini düzenlemeye yardımcı olduğu için alerjilerle savaşmak gibi vücutta birkaç önemli rol oynayabilir,” dedi.

2. ISIRGAN OTU YAPRAKLARI

Volpe, “Klinik araştırmalarda ısırgan otu yapraklarının çay, tentür veya kapsül şeklinde alerjik riniti olan birçok kişi için doğal rahatlama sağladığı bulunmuştur.”

“Kesin mekanizmalar bilinmemekle birlikte, ısırgan otunun vücutta hafif bir anti-histamin etkisine sahip olduğu tahmin ediliyor ve varsayılıyor” dedi. Yaprakları, burun akıntısı veya boğazda/akciğerlerde aşırı mukus üretimi gibi alerjik rinit semptomları olan kişiler için avantajlıdır.

3. PORTAKAL GİBİ C VİTAMİNİ İÇEREN MEYVELER

Portakallara ek olarak, greyfurt, mandalina gibi diğer narenciyeleri de tercih edin. C vitamini içeren portakal için yapılan araştırmalar, alerjilere yardımcı olabileceğini gösteriyor.

4. ORGANİK BAL

Volpe, sağlık yararları nedeniyle organik bal hayranı olduğunu ve bazılarının mevsimsel alerji semptomları için yararlı olabileceğini söyledi.

Beslenme uzmanı, “Bazı araştırmalar, günlük olarak belirli miktarlarda yerel organik bal veya çiğ manuka balı tüketmenin mevsimsel alerjisi olanlar için doğal bir rahatlama sağlamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor” dedi.

5. KUERSETİN AÇISINDAN ZENGİN MEYVE VE SEBZELER

Volpe, birçok meyve ve sebze türünde bulunan bir tür antioksidan olan kuersetinin sıklıkla fonksiyonel beslenmede ve fonksiyonel tıpta bağışıklık sisteminde aşırı aktif bir histamin tepkisini yatıştırmaya yardımcı olmak için kullanıldığını söyledi.

6. LAHANA

Evdeki tariflerinize kuersetin açısından zengin lahana eklemeyi düşünebilirsiniz. Alerjilere karşı %100 yardımcı olduğu kanıtlanmış belirli bir yiyecek olmadığı konusunda uyarı olsa da, birçok sebze, anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinen besinler açısından zengindir ve bu nedenle size yardımcı olabilirler.