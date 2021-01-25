Bakanlar Kurulu, Üst Komite önerilerini değerlendirmek üzere toplanıyor



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bakanlar Kurulu’na Lefkoşa ve Girne’de 27 Ocak’tan itibaren 10 Şubat’a kadar “tam kapanma” önerisi yaptı, ayrıca, tüm okulların “online eğitime” geçmesini önerdi.

Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilen kararlar henüz açıklanmadı. Yerel buluştaki artış nedeniyle Girne ve Lefkoşa’ya diğer ilçelerden giriş-çıkışların durdurulması da istendi.

Kararlara gerekçe olarak temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin yapılamaması gösterildi.

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