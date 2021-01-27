  • BIST 1.496
  • Altın 437,767
  • Dolar 7,3838
  • Euro 8,9443
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı"

Bakanlıkta 2 pozitif vaka!

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda iki yeni pozitif vakaya rastlandı.
Bakanlıkta 2 pozitif vaka!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda iki yeni pozitif vakaya rastlandı.Pozitif çıkan vakalardan birinin virüsü kocasından kaptığı bildirildi.Tüm bakanlık personeline PCR testleri yapılıyor.

İnternette yayın yapan haber sitesi SesKıbrıs'ın haberine göre bir haftayı aşkın bir süre eşinin ateşi olduğu, buna rağmen PCR testi yaptırmayan kadın çalışanın işe gidip gelemeye de devam ettiği öğrenildi.

Eşinin pozitif olmasıyla birlikte kendisinin de test yaptırdığı ve pozitif olduğunun anlaşılması üzerine patlak veren olay sonrasında tüm çalışanlara PCR testi yapıldı ve şimdilik bir kişinin daha pozitif olduğu öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner: “Vakalar, ek tedbirleri zorunlu kıldı”27 Ocak 2021 Çarşamba 14:19
  • 1 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti27 Ocak 2021 Çarşamba 14:06
  • İzinsiz ateş yaktılar 2 ağaç yandı!27 Ocak 2021 Çarşamba 14:01
  • Ev arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı!27 Ocak 2021 Çarşamba 13:56
  • Mağusa Piyangolar Birimi'nden vaka açıklaması27 Ocak 2021 Çarşamba 13:54
  • Aracında uyuşturucuyla yakalandı27 Ocak 2021 Çarşamba 13:51
  • İbrahim Gecekuşu aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi27 Ocak 2021 Çarşamba 13:42
  • Lefkoşa’da araç yangını27 Ocak 2021 Çarşamba 13:22
  • Girne Ve Lefkoşa’da Bugün Sokağa Çıkmak Yasak27 Ocak 2021 Çarşamba 12:59
  • Ulaştırma Bakanlığı vezneleri öğlene kadar hizmet verecek27 Ocak 2021 Çarşamba 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti