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Bakanlık'ta "Grev Kesintileri" nedeni ile tartışma çıktı

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Bakanlık'ta "Grev Kesintileri" nedeni ile tartışma çıktı
Bakanlık'ta "Grev Kesintileri" nedeni ile tartışma çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu ve sendika üyelerinden oluşan bir grup öğretmenin bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na giderek, bakanlık Müsteşarı ve personeline müdahalede bulunduğunu bildirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “grev kesintilerini” gerekçe gösteren grubun, "saldırgan hareketleri nedeniyle sözlü olarak başlayan gerginliğin, fiziksel şiddet seviyesine kadar ulaştığı ve olayların, daire müdürleri ile bakanlık personelinin müdahalesiyle yatıştırılmaya çalışıldığı" kaydedildi. 

Bakanlık Müsteşarı, Daire Müdürleri ve fiziki müdahaleye maruz kalan personelin, olaylara sebebiyet veren grupla ilgili polise şikayette bulunduğu ve gerekli soruşturmanın polis tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Grev kesintileri yasal mevzuata uygun olarak yapılmış olup, gerekli olması halinde konuyla ilgili detaylı açıklama kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. 

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