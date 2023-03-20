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Baraka Kültür Merkezi, Melekler Takımı Anısına Sahnelediği Oyun Gelirini Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği’ne Bağışladı

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Baraka Kültür Merkezi, Melekler Takımı Anısına Sahnelediği Oyun Gelirini Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği’ne Bağışladı
Baraka Kültür Merkezi, Melekler Takımı Anısına Sahnelediği Oyun Gelirini Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği’ne Bağışladı

Baraka Kültür Merkezi, Melekler Takımı Anısına Sahnelediği Oyun Gelirini Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği’ne Bağışladı

Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı, Radyum Kızları hakkında belgesel bir oyun olan “Karanlıkta Işıldayanlar” 21 ve 25 Mart’ta saat 8’de Arabahmet Kültür Evi’nde son iki gösterimini yapacak.

Mart ayı başından bu yana temsillerine devam eden oyunun ilk iki gösterimi Melekler Takımı anısına yapılmıştı. Duyarlı seyircilerin katkısıyla 5770TL olarak toplanan tüm bilet geliri, Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği temsilcisine teslim edildi. Yapılan görüşmede, öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alış verişi gerçekleştirildi ve böylesi bir dönemde maddi ve manevi toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, İsias davasının takipçisi olunacağı da belirtildi.

Son İki Oyun 21 ve 25 Mart’ta, Çocuk İzleyicilere Tavsiye Edilmiyor

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı temsillerde seyircinin büyük beğenisini kazanan “Karanlıkta Işıldayanlar” oyununa 10 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet ediliyor. 21 Mart Salı ve 25 Mart Cumartesi saat 8’de Arabahmet Kültür Evi’nde son kez sahnelenecek olan “Karanlıkta Işıldayanlar”, izleyicileri 1900’lerin başına götürürken, dönemin dans ve müzikleriyle buluşturuyor, ayrıca kadının ve emeğin özgürleşmesi mesajını da veriyor. Tek perdelik oyun 1 saat sürüyor. Biletler 20TL olup girişten veya Khora Kitap Cafe’den temin edilebiliyor.

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Oyunun konusu ise şöyle:

Radyum Kızları, saat kadranlarını, radyum içeren ve kendiliğinden parlayan boya ile boyamaktan radyasyon zehirlenmesi geçiren işçilerdi. Fabrikada kurşun maskelerle dolaşan patronlar, kadınlara, boyanın zararsız olduğunu söyleyerek fırçanın ucunu dudaklarını kullanarak düzeltmeleri talimatını vermişti. Kızların birçoğu ölümcül miktarda radyum yuttu. İşçi kadınlardan beşi, patronlara dava açtı. Radyum Kızları davası, patronların, çalışanlarının sağlığından sorumlu tutulduğu ilk davalardan biriydi.

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