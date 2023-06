Başbakan Üstel: Gelin KKTC'nin yeni çağını birlikte başlatalım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın adaya ziyaretini değerlendirdi.

Üstel yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Böylesi özel bir günde Sayın Cevdet Yılmaz'ı adamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile sayın cumhurbaşkanı yardımcısını atanmış olduğu yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

"İnanıyorum ki, yıllardır Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yetkilileri ile sürdürdüğümüz; sevgiye, saygıya, güvene ve kardeşliğe dayalı samimi işbirliğimiz yeni dönemde daha da gelişecek ve kurulan kardeşlik köprümüz daha da güçlenecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, birçok badireden geçerek ilan edilmiş, Kıbrıs Türk halkı, dünyada sadece sayılı topluma nasip olan bir devlete ve cumhuriyete sahip olmuştur. Kıbrıslı Türkler’in varoluş mücadelesi ve devletleşme yolculuğunun her aşamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin ve halkının çok önemli katkısı ve desteği vardır. Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler bizler için son derece önemlidir ve yaşamsaldır.







Devletimiz ve halkımız; güvenlikten ekonomiye, dış politikadan ülkemizde hayat bulan büyük projelerin gerçekleşmesine kadar ihtiyaç duyduğu her alanda yanında Türkiye’nin büyük ve karşılıksız desteğini bulmuştur. Dün olduğu gibi bugün de bizlerden desteğini esirgemeyen, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek dünyada yaşanan ekonomik istikrarsızlıklar, gerekse bulunduğumuz coğrafyada meydana gelen savaşlar ve diğer olaylardan kaynaklı ülkemize de yansıyan sıkıntıların hepimizi zorladığı günlerden geçiyoruz Bu sıkıntıların çok kısa bir sürede aşılacağına, Türkiye'mizin atacağı adımlar ve sağlayacağı ek desteklerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizlerin de çok yakın bir zamanda sıkıntılarımızdan kurtulacağımıza olan inancım tamdır."

Üstel, "Türkiye artık, bölgesel değil, küresel bir aktör olarak dünyadaki yerini almış ve rüştünü ispatlamış büyük ve güçlü bir ülkedir. KKTC böylesi güçlü bir ülkenin kardeşi olmaktan gurur duymaktadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bir ekonomik yapıya ulaşması için, ülkenin ihtiyaç duyduğu reformların ve büyük projelerin tamamlanmasına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Üstel, "Türkiye ile imzaladığımız iktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri son derece önemlidir. Ülkemizde ortaya koyduğumuz tüm projelerin, herhangi bir aksamaya uğramadan, gecikmeden tamamlanması ülkemiz adına son derece hayatidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştiren sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlenen basın toplantısında; tüm projelerimize destek vermesi ve bunu açıkça teyit etmesi bizleri memnun etmiştir, mutlu etmiştir, geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Yeni Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da açılmasını planladıklarını da belirten Üstel, "Bu hem turizme ivme hem de insanımıza ulaşım alanında kalite getirecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden kabloyla elektrik projesinin, ikinci büyük asrın projesi olduğuna da vurgu yapan Ünal Üstel, "Çift yönlü bağlantı ile Türkiye'den elektrik enerjisi getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçilmesi projesine tam destek açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız su projesinden sonra KKTC’ye ikinci asrın projesinin gerçekleştirilmesinin de önünü açmıştır. Adadaki bütün dengeleri değiştirecek olan, ülkemizin elektrik arz güvenliğini sağlayacak ve ülkemizin enerjisinin gücüne güç katacak bu önemli proje sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok daha güçlü bir hale gelecektir" dedi.

İmzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolüne de işaret eden Üstel, hastane, okul, yol, ulaştırma, sosyal konut, e-devlet, tarım ve enerji projelerini de hayata geçireceklerini vurguladı. Üstel ayrıca şunları kaydetti:

“Tüm bu büyük projelerin hayata geçmesi, Türkiye Yüzyılı’na girdiğimiz bu dönemde KKTC’nin de kendi çağını başlatması anlamına gelecektir. Bu projeler için gerekli ilk adımları Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği ile atmış, yola çıkmış, finansman sağlamış ve işe başlamış durumdayız"

Cesaret, kararlılık ve istikrarla, karşılıklı güvene dayalı işbirliğini daha da geliştireceklerini ve istikrarla hareket edeceklerini söyleyen Üstel " Tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunu başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Kıbrıs Türk halkının Ana vatanına sonsuz güven duyduğunu hatırlatan Üstel, şunları da belirtti:

"Anavatan’ın desteğini yanında hissettiği her an güven içerisinde gelecek yolculuğuna devam ediyor. Biz et ve tırnak gibi ayrılmaz bir milletin evlatlarıyız, iki devlet tek millet anlayışı içerisinde bu toprakları kendine vatan yapmış, yurduna ve milletine bağlı insanlarız. Biz mavi vatanımızın ortak savunucularıyız. Sevinci kederi ortak, kaderi ortak yazılmış bir milletin evlatlarıyız. Bunu bozmaya kimsenin gücü dün de yetmedi yarın da yetmeyecektir. Biz, Türkiye ilişkilerini doğru zeminde geliştirmek, kardeşlik hukuku içerisinde, ortak hedeflere birlikte yürümek konusunda da kararlıyız. Biz, iki devletli çözüm vizyonunuza bağlı kalarak, ülkemizi dünyada hak ettiği yeri alması için sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile tam bir uyum içerisinde yürümeye kararlıyız. Ortaya koyduğumuz tüm projelerin gerçekleşmesi sürecinde desteğini bizlerden esirgemeyen, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye hükümetlerine, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür ediyorum. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Kuruluş yıl dönümü. "Gelin ülkemizin 40. kuruluş yıl dönümünde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında KKTC'nin yeni çağını birlikte başlatalım" diyoruz.

"Biz buna hazırız ve kararlıyız" diyoruz Bu vesileyle bir kez daha Türkiye halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, yüreği evlat sevgisiyle dolu tüm babaların gününü tebrik ediyorum."