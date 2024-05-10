  • BIST 10331.33
  • Altın 2453.016
  • Dolar 32.2206
  • Euro 34.7527
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Anneler Günü 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak

» »
Anneler günü 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
Anneler Günü 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de Anneler Günü olarak kutlanıyor.

Bu yıl 12 Mayıs'a denk gelen özel günde, anneler ziyaret edilip verilecek hediyelerle, çiçeklerle mutlu edilecek. Hayatta olmayan anneler ise mezarları ziyaret edilerek hatırlanacak.

Annelerine hediye almak isteyenlerin gittiği konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya ve çiçek satılan yerlerde hareketlilik yaşanıyor.

-1908’den beri…

 

Dünyanın en önemli varlığı olarak nitelenen annelere özel bu günün kökeni 1908 yılına uzanıyor.

Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlendi. Anna Jarvis isimli bir kadın, 1908 yılında, vefat eden annesi onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi ve ardından mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.

1914 yılında ABD Başkanı Woodraw Wilson'ın yayınladığı kararnameyle mayıs ayının ikinci pazarı ABD'de Anneler Günü ve resmi tatil ilan edildi. Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.

Türkiye’de ise Anneler Günü’nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasına 1955 yılında başlandı.

Anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü için İngiltere gibi bazı ülkelerde ise belirlenen başka tarihler bulunuyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Duyuru10 Mayıs 2024 Cuma 09:50
  • 12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali sona eriyor10 Mayıs 2024 Cuma 09:32
  • Al gülüm ver gülüm... Koop Süt'ün kredilerine Koop Bank'tan faiz desteği10 Mayıs 2024 Cuma 09:29
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanacak10 Mayıs 2024 Cuma 09:28
  • TCG NUSRET, bugün ve yarın halkın ziyaretine açılacak10 Mayıs 2024 Cuma 09:22
  • Kanunsuz Patlayıcı Madde, İthali Yasak Ve Gümrüksüz Mal Tasarrufu09 Mayıs 2024 Perşembe 14:36
  • Yıldırım'da ev yangını09 Mayıs 2024 Perşembe 13:45
  • Trafikte denetim09 Mayıs 2024 Perşembe 13:39
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek09 Mayıs 2024 Perşembe 13:38
  • İşletme Kapatma Saatine Uymamak09 Mayıs 2024 Perşembe 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti