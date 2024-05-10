Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı... İşte detaylar...

Komisyon, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapıyor.

Gardiyanoğlu: İkinci toplantı Salı günü…

Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “Temel hedefimiz asgari ücreti bir an önce belirlemek” ifadelerini kullandı.

Bakan Gardiyanoğlu, bugün bir sonuç çıkmaz ise ikinci toplantının Salı günü saat 10.00’da gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

Serdaroğlu

İşçi tarafı temsilcisi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, asgari ücret masasının kaldırılmaması gerektiğini vurguladı ve masanın kalkmasına karşı olduklarını söyledi

Serdaroğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ocak ayında konuşuldu, nasıl ki kamu işçisi, hayat pahalılığı anayasal hak olarak düzenleme yapılacak dendiyse de yapılmadı ve talebimizi yeniliyoruz. Bakandan rica ediyoruz bu yasal düzenlemeyi süratli bir şekilde yapmalıyız.”

Ülkede asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden beri brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak uygulanıyor.