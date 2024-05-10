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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Yağmurlu hava geliyor...

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Meteoroloji Dairesi, 9 -15 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.
Yağmurlu hava geliyor...

Rapora göre, bölge periyodun ilk günleri sıcak ve nemli, diğer günler ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Havanın bugün parçalı bulutlu; yarın parçalı bulutlu, zamanla yer yer yağmurlu; pazar parçalı bulutlu, zamanla yer yer yağmurlu; pazartesi parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek

Hava sıcaklıkları önceleri 31-34 derece, daha sonraki günlerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Periyodun ilk günleri kuzey ve doğudan esecek rüzgarın diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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