Basketbol'da seçimsiz Genel Kurul, Mevlit başkan...

Genel Kurulda tek aday olduğundan herhangi bir seçim yapılmadı. Kulüpler taleplerini söyledi,

Genel Kurulda tek aday olduğundan herhangi bir seçim yapılmadı. Kulüpler taleplerini söyledi,

Basketbol Federasyonu Genel Kurulu gerçekleşti.

KKTC Basketbol Federasyonu’nun ertelenen seçimli genel kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapıldı.

Divan Başkanlığını Tahir Soyer, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut’un yaptığı kurulda seçime tek aday olarak giren Orhun Mevlit, herhangi bir oylama yapılmadan yeniden başkan oldu.

Genel Kurulda kulüpler talepleri ile ilgili konuşmalar yaptı.

Orhun Mevlit’in yönetim, disiplin ve denetleme kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Ömer Lütfi Sonuvar, Ateş Farisoğlu, Hüsnü Altay, Tamer Bolat, Bora Manyera, Yurdakul Cafer, Çağda Pehlivan

Disiplin Kurulu : Beste Aybars, Mustafa Fadıloğluları, Erdaş Erbilen