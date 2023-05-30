Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı onaylı “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Programları”na katılmak için son başvuru tarihi 2 Haziran olarak açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Programları”na katılmak için son başvuru tarihi 2 Haziran olarak açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından sürdürülen “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı” eğitimlerinin 2023 yılı yaz dönemi programları başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı eğitimler, 6 Haziran 2023 tarihinde başlayacak. Eğitim programlarına katılmak için 2 Haziran’a kadar başvuru yapılabilecek.

Dört eğitim programında teorik ve pratik eğitimler verilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında, “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, “Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi”, “İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi” olmak üzere dört temel konuda eğitim programı düzenlenecek. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik bilgilerin verildiği eğitimlerde, pratik uygulamalara da yer verilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı yetiştirmeyi amaçlayan uzmanlık eğitimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği müfredata uygun olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitim kadrosu tarafından veriliyor. Eğitim programında; mesleki risk faktörleri ve korunma önlemleri, iş yerlerinde sağlık gözetimi, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işyerlerinde risk değerlendirmesi, işveren ve çalışanlara düşen görev, sorumluluk ve yükümlülükler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim ve organizasyonu gibi başlıca konular yer alınacak.

Başvurular 2 Haziran’a kadar kadar yapılabilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarına online başvuru ve kayıtlar yabem.neu.edu.tr web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kayıt, başvuru ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgileri, yabem@neu.edu.tr mail adresi ya da +90 (392) 2236464-5611, +90 (392) 223 2000-5611 numaralı telefonlardan almak mümkün. 6 Haziran’da başlayacak eğitim programlarına başvurular, 2 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Aziz Gürpınar: “Ülkemizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasında nitelikli ve uzman elemanların katkısı son derece önemlidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü’nde yer alan hususları yerine getirdiğini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Program Yöneticisi ve İSG Uzmanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak yetkilendirildiğini hatırlattı.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, devletin denetim ve yaptırımlarının yanı sıra, işverenlere de önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bunlardan bir tanesi de, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde nitelikli ve uzman elemanlardan destek alınmasıdır” diyen Aziz Gürpınar, “Yasa altında çıkarılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü’nde bu elemanların yetiştirilmesine yönelik kursların içeriği, görevlendirilecek eğitmenlerin nitelikleri ve daha birçok husus düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm bu hususları yerine getirerek yaptığımız başvuru, gerekli değerlendirmelerden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanarak, Tüzükte belirtilen tüm eğitimleri gerçekleştirmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak Üniversitemiz yetkilendirildi” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitmen kadrosuyla, bu eğitimleri en iyi şekilde vermekte olduğunu ifade eden Gürpınar, bu çalışmalar sayesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve bu elemanların iş yerlerinde hizmet vermesi sağlanarak, ülkemizde daha güvenli bir çalışma ortamının yaratılması yolunda önemli bir adım atılmış olacağına inanç belirtti.