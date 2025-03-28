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Bayramın birinci ve üçüncü günü sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ve üçüncü günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Bayramın birinci ve üçüncü günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ve üçüncü günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart- 4 Nisan tarihleri kapsayan hava tahmin raporuna göre; bölge alçak basınç sistemi ile genellikle serin ve nemli, pazar günü ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, pazar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı çok bulutlu, salı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 22-25 derece, pazar günü 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı, pazartesi ve salı günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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