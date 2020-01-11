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BBC, Ay. Napa’da iki yıl önce gerçekleşen bir tecavüz olayını gündeme getirdi

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İngiltere’deki “BBC” televizyonunun, Victoria Berbyshire’ın programı aracılığıyla, iki yıl önce Ay. Napa’da gerçekleşen “unutulmuş” bir tecavüz olayını gündeme getirdiği haber verildi.
BBC, Ay. Napa’da iki yıl önce gerçekleşen bir tecavüz olayını gündeme getirdi

Alithia gazetesi “Bana da Ay. Napa’da Tecavüz Ettiler” başlıklı haberinde, BBC’nin haberine göre, İskoçyalı bir şahsın iki yıl önce tatil yaptıkları sırada Ay. Napa’da İngiliz bir kadına tecavüz ettiğinden söz edildiğine yer verdi.

Gazete, İngiliz kadının Ay. Napa’daki “tecavüz kültüründen” bahsederek, ülkesine döndükten sonra, başına gelenler için şikâyette bulunması konusunda İngiliz polisi tarafından “cesaretinin kırıldığını” söylediğini ekledi.

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