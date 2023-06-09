Bebeğinizin beşiği ne kadar güvenli? Sağlık uzmanları 5 hatayı sıraladı

Sağlık uzmanları, bebeklerin beşiklerini düzenlerken yapılan hataları sıraladı. Bu hatalar bebeklerin ölümüne bile neden olabilirken sağlık yetkilileri, ebeveynlerin neredeyse yüzde 40'ının bu 5 hatayı yaptığını vurguladı.

Sağlık uzmanları, görünüşte zararsız gibi duran bir yastıktan battaniyeye kadar, bebeklerin uyku alanlarında ölümcül olabilecek beş nesneyi açıkladı.

Uzmanlar, bu nesnelerin bebeğin boğulmasına neden olabileceğini belirtiyor. Örneğin; yapılan tahminlere göre, Amerika’da ebeveynlerin yüzde 38’i bebekleri için ölümcül olabilecek en az bir eşyayı beşiğine koyuyor. Ayrıca yine ABD’de her yıl yaklaşık 3.500 bebek uykuyla ilgili bir durumdan ölüyor ve bu sayıdaki düşüş son zamanlarda oldukça yavaşladı.

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, bebeklerin yetişkinler kadar başlarını hareket ettiremediklerini veya vücut sıcaklıklarını düzenleyemediklerini hatırlatırken, bu durumun bebeklerin yatakları için daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.

Komisyon’un bebeklerin beşikleriyle ilgili uyarısı ise bu hafta yaşanan iki bebek ölümünün ardından geldi. Komisyon, özellikle Facebook’ta satılan binlerce güvenli olmayan bebek beşiği hakkında daha önce bir uyarı yayınlamıştı. Güvenli olmayan beşiklerden bazıları uyarılardan sonra 2021’de piyasadan çekilmiş olsa da binlercesinin hâlâ çevrimiçi satışı gerçekleşiyor.

Komisyon’a göre; güvenli bir uyku ortamı için 12 aydan küçük bebekler her zaman sağlam, düz bir şilte üzerinde, iyi bir çarşafla yatırılmalı. Ve etraflarında olmaması gereken 5 tehlikeli nesne de şu şekilde:

YASTIKLAR

Tıpkı bir yetişkininki gibi bir yastık vermek cazip gelebilir. Ancak sağlık uzmanları, ebeveynleri bunu yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bebek başını yastığa dayadığında öne doğru düşerek hava yollarını tıkayıp boğulma durumu yaşayabilir. Ayrıca bebeğin beşikte yüzünü yastığa gömme riski de var ve bu da nefes almada güçlük çekmesine neden olabilir.

Genel olarak, uzmanlar bir çocuğa en az iki yaşına gelene kadar yastık verilmesini önermiyorlar.

PELÜŞ HAYVANLAR

Bir bebeğe ebeveynleri dahil pek çok arkadaş, akraba gibi yakın çevreden kişiler fil, zürafa ve ayı şeklinde yumuşak oyuncaklar alır.

Ancak sağlık uzmanları, bu tip oyuncakları bebek karyolasından uzak tutmaları konusunda uyarıyor. Çocuğun bu oyuncaklarla yüzünü örtmesi halinde hava yollarını tıkayıp boğulmasına neden olabileceğini söylüyor.

Aynı şekilde ipli veya kurdeleli bir oyuncak da bebeğin boynuna dolanıp boğulmasına neden olabilir.

BATTANİYE

Battaniyeler bir bebeğin üşümesini engellemek için cazip gelebilir, ancak doldurulmuş hayvanlar ve yastıklar gibi bunların da boğulma riski taşıyabileceği belirtiliyor.

Bir bebek yüzünü bir battaniyeye sarabilir veya bir battaniyeyi yutmaya çalışabilir. Ayrıca battaniye bebeğin aşırı ısınmasına da neden olabilir.

Battaniyeler, en az 12 aylık olana kadar bebekler için güvenli kabul edilmiyor.

YASTIKLI BEŞİK TAMPONLARI

Bazı ebeveynler, daha rahat bir uyku ortamı sağlamak için karyolanın çevresine dolgulu tamponlar koyabilir.

Ancak sağlık yetkilileri, bebeğin yüzünü tamponlara bastırdığında nefes almakta güçlük çekebileceğini söyleyerek buna karşı uyarıda bulunuyor.

BİR METRE İÇİNDE YER ALAN KABLOLAR

Şaşırtıcı bir şekilde, bebekler ve küçük çocuklar beşiklerinin parmaklıklarından bir metreye kadar uzanabilirler.

Bu, bu aralıktaki herhangi bir kablonun bebekler için risk oluşturduğu ve onları elektrik çarpması veya boğulma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği anlamına gelir.

Sağlık yetkilileri ayrıca, elektrik çarpmasını önlemek için bebek olduğunda evdeki prizlerde koruyucu bulundurmanın en iyisi olduğu konusunda uyarıyorlar.