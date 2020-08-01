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Besim: "Korku tünelinin ucu görünüyor”

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Besim: "Korku tünelinin ucu görünüyor”
Besim: "Korku tünelinin ucu görünüyor”

Sağlık eski Bakanı Besim, “Korku tünelinin ucu görünüyor, insanlar ciddi bir korku ve en önemlisi güvensizlik içinde. Ekonomiden bahsetmiyorum bile” ifadelerini kullandı.

Besim, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Korku tünelinin ucu görünüyor, insanlar ciddi bir korku ve en önemlisi güvensizlik içinde.
Ekonomiden bahsetmiyorum bile. Sterling’de artık 10 rakamları telafuz edilmeye başlandı.
Bu kadar büyük olumsuzluklar içinde yüreğimize su serpecek tek şey Sağlık Sistemimizde minik de olsa düzelmeler, güven verecek uygulamalar olurdu.

Ama nafile bir bekleyiş içerisindeyiz.

Erken tanı merkezi resmen bitirildi. Göğüs Hastalıkları servisi, Uyku Laboratuvarı, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, Diş Hekimliği Servisi Pandemi merkezi haline getiriliyor. Nöroloji ve Üroloji servisleri aylardır hastaları ve sağlık personelleriyle birlikte kaosu en derinden yaşıyor.

Yani durum şu ki; hem kovid hastalarına düzgün bir merkez yapamadık, hem de kovid olmayan birçok hastayı perişan ettik, kaderlerine terk ettik. Sağlık çalışanlarına yaşattığımız kaostan, mutsuzluktan ve huzursuzluktan hiç bahsetmiyorum bile...

Bir kez daha UYAIYORUM ve ÖNERİYORUM:

İvedi olarak Pandemi hastanesini yapın. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane’sinin göbeğinde Pandemi hastanesi olmaz.

Bitiremediğiniz Güzelyurt Hastanesi’nin bodrum katını 15 günde Pandemi hastanesine dönüştürebilirsiniz.

Kalkanlı Yaşam Evini güçlendirerek Bülent Ecevit Rehabilitasyon merkezini

Kalkanlıya taşıyabilir ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezini Pandemi hastanesine dönüştürebilirsiniz.

Domuzcular Burnundaki Eski poliklinik merkezini Pandemi hastanesine dönüştürebilirsiniz.

Yurt dışından gelenlere daha sıkı denetim uygulayın.

Maske zorunluluğunu denetleyin. Ceza uygulayın.

Sağlık, sağlık çalışanları ve hastalar hiç bu kadar yalnız kalmamıştı”

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