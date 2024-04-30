4 trafik kazasında 1’i çocuk toplam 2 kişi yaralandı

Haspolat, Güzelyurt, Gazimağusa ve Lefkoşa-Haspolat ana yolu üzerinde meydana gelen 4 farklı trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı, 2 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı, kamyonun arka lastiğine çarptı

Haspolat’ta Zafer Caddesi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, Furkan ÖZBEK (E-8) dikkatsizce yolu karşıdan karşıya koşarak geçtiği sırada, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Mesut KÖRKURT (E-41) yönetimindeki NT 785 plakalı kamyon aracın sağ arka lastiğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Furkan ÖZBEK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak kırığı teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Güzelyurt’ta zincirleme kaza…

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde dün saat 19.00 sıralarında Samson MUNAZIRI (E-26) yönetimindeki PH 149 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Burhan UĞURLU (E-53) yönetimindeki LJ 691 plakalı kamyonet aracı solundan dikkatsizce geçmesi sonucu, kamyonet aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan PH 149 plakalı kamyon araç, yoldan çıkıp servi ağacına da çarptı.

LJ 691 plakalı kamyonet araç ise savrularak, o esnada sağa Kiler Markete doğru dönüşe geçen Cemal TAYANÇ (E 31) yönetimindeki KH 876 plakalı salon aracın sol arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Samson MUNAZIRI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

Kırmızı ışıkta geçti, kazaya neden oldu

Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında Omaykan ÇEKİÇ (E-23) 51 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EV 767 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Sema Otel Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Topçu Bulvarı üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için sağa Mustafa Kemal Bulvarına doğru dönüşe geçen Emre DANIŞTI(E-21) yönetimindeki RK 609 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden EV 767 plakalı araç, orta refüjün bordür taşlarına ve refüj üzerindeki trafik levhasına da çarptıktan sonra karşı şeride geçip yol içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. EV 767 plakalı araç sürücüsü Omaykan ÇEKİÇ aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Hem dikkatsiz hem alkollü…

Lefkoşa-Haspolat ana yolu üzerinde saat 02.30 sıralarında Süleyman VEZİROĞLU (E-21) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PJ 699 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank Çemberine geldiğinde, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Süleyman VEZİROĞLU aleyhinde yasal işlem başlatıldı