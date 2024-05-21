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ARUCAD ve Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Arasında İşbirliği Protokolü Yenilendi

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ARUCAD ve Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home)Arasında İşbirliği Protokolü Yenilendi
ARUCAD ve Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Arasında İşbirliği Protokolü Yenilendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) arasında geçtiğimiz yıl imzalanan genel işbirliği protokolü ikinci kez yenilendi. Protokol kapsamında temel hedef, iki kurum arasında, özellikle hayırseverlik kavramı çerçevesindeki hizmet alanlarında ortaklaşa yapacakları ya da yardımlaşacakları sosyal, kültürel, eğitsel, topluma faydalı faaliyetlerle işbirliğinin devamı hedefleniyor.

 

Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Şenova, bir yıllık işbirliğinin ardından ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi‘yi makamında ziyaret etti. Protokolün yenilendiği bu ziyarette Şenova, işbirliğinin önemini vurgulayarak protokolün devam etmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Şenova, “Kuzey Kıbrıs’ta 1995 yılında özel gereksinimli bireylere hizmet vermek amacıyla tamamen gönüllülerin bağışlarıyla kurulan Girne Rehabilitasyon Merkezi için bu katkı oldukça değerlidir” ifadelerini kullandı.

 

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bir yıllık iş birliklerinin her iki taraf için de mutluluk verici olduğunu ve hedefler doğrultusunda beraber çalışmanın iki kuruma da gururlandırdığını belirtti.

 

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