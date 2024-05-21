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Sezona 2 kupa ile başladık hedefimiz lig kupasını da almak

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Sezona 2 kupa ile başladık hedefimiz lig kupasını da almak. Kasap ikinci devreye hazırız hedefimiz şampiyonluk
Sezona 2 kupa ile başladık hedefimiz lig kupasını da almak

Kasap ikinci devreye hazırız hedefimiz şampiyonluk

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol A takım koçu Hasan Kasap Çarşamba günü başlayacak olan Basketbol 2. devre öncesinde ilk devredeki takımının performansını değerlendirdi.

Hasan Kasap sezona 90. Yıl İskele Kupası ve Ertan Azer Kupası'nı kazanarak başladıklarını belirterek, ilk devrenin planladıkları gibi sona erdiğini belirtti.

Özellikle ilk devrenin ilk maçından sonra oyuncumuz Chi Omah'ın ülkesine dönmesi ve Temur transferinin gerçekleşmemiş olduğuna dikkat çeken Kasap bu durumda bile eksik kadro ile takımın ligde art arda 4 galibiyet almayı başardığını belirtti.

Chi Omah'ın ülkeye döndüğünü, Temur'un serbest transferinin ise tahkim tarafından nihai olarak neticelendirilerek onaylandığını belirten Kasap ligin ikinci yarısında tam kadro olarak oynayacaklarını ve hedeflerinin Final oynayıp Lig Kupasını da İskele'ye getirmek olduğunu belirtti.

Kasap camianın takımın arkasında kenetlendiğini kulübün yönetiminin ise takıma tam destek verdiğini belirtti.

Hasan Kasap ikinci devrenin sakatlık olmadan sporun erdemine yakışır şekilde olmasını dilerken tüm takımlara ve oyunculara da başarılar diledi.

 

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