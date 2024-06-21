Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bilgi Sahnesi: Öğretmenin Yenilikçi Yüzü” etkinliğinde eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen “Bilgi Sahnesi: Öğretmenin Yenilikçi Yüzü” paneli, Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi. Panel öncesinde gerçekleştirilen koro, skeç, mani, halk dansları, fen deneyleri, şiir ve Yakın Doğu İlkokulu Dans Okulu’nun gösterileri büyük beğeni topladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen panel ve etkinliklerde; Prof. Dr. Engin Baysen, “Fen Bilimleri”; Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ, “Müzik” ve Yrd. Doç. Dr. Seçil Besim Ayhan ise “Tiyatro” alan danışmanları olarak katkı verdi.

Eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemine vurgu yapılan panelde, sınıf öğretmenlerinin rolü, gelişen eğitim ortamında dijitalleşme konuları yenilikçi pedagoji bakış açısıyla ele alındı. Panelde öğretmenlerin sadece bilgi aktarmakla kalmayıp öğrencilerin gelişimine rehberlik eden ve destekleyen kişiler olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Doç. Dr. Fatma Köprülü: “Öğretmenler, sadece bilgi aktaran figürler değil, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme sürecini yönlendiren rehberlerdir.”

Açılış konuşmasına, “Eğitim, her zaman dinamik bir süreç olmuştur ve bu süreçte yeniliklere açık olmak, öğretmenlerin ve öğrencilerin başarısını artırmak için kritik bir faktördür” sözleri ile başlayan Doç. Dr. Fatma Köprülü, “Bu panel, eğitimdeki dönüşümün önemini vurgulamak ve bu dönüşümde öğretmenlerin oynadığı kilit rolü anlamak için bir fırsat sunuyor” dedi.

“Öğretmenler, sadece bilgi aktaran figürler değil, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme sürecini yönlendiren rehberlerdir. Dolayısıyla, onların kendilerini sürekli olarak geliştirmesi ve yenilikçi yaklaşımları benimsemesi kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Fatma Köprülü, “Öğretmenlerin yaratıcılığı, sınıf içi ortamları daha ilgi çekici ve etkili hale getirmek için önemlidir. Yaratıcı öğretim stratejileri ve projeler, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırabilir ve onları daha derinlemesine anlayışa yönlendirebilir” dedi.