Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde dün akşam eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde bin 693 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 23 kişi tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde dün akşam eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde toplam bin 693 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı ve 23 kişi tutuklandı.

ASAYİŞ DENETİMLERİ

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, marketler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ayrıca trafikte seyir halinde olan sürücüler de denetlendi.

DENETİMLER SONUCUNDA:

Kumarhaneye giriş yasağını ihlal eden 85 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. İşletme kapatma saatine uymayan 3 işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem yapıldı. Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadan satış yapan 1 işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. İkamet izni olmadan ülkede bulunan 16 kişi tespit edildi ve yasal işlem başlatıldı. Araçta tecavüz-i alet taşıyan 1 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Kanunsuz patlayıcı madde bulunduran 1 kişi tutuklandı. Bu kişinin aracında ve ikametgahında yapılan aramada toplam 282 adet patlangaç ele geçirildi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 9037 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından dolayı 1604 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 5 sürücü tutuklandı ve 162 araç trafikten men edildi.

RAPOR EDİLEN TRAFİK SUÇLARI:

729 sürücü yasal hız sınırını aştı.

66 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı.

16 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.

96 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı.

72 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.

112 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı.

34 sürücü sigortasız araç kullandı.

2 sürücü kayıtsız araç kullandı.

1 sürücü trafik ışıklarına uymadı.

476 sürücü diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Denetimler kapsamında toplam 1693 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 23 kişi tutuklanmış ve halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.