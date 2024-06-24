Bir günde 2 ani ölüm... Biri 43 diğeri 51 yaşındaydı...

Gazimağusa ve Bafra'da dün iki ayrı ani ölüm olayı meydana geldi.

Polisin ani ölümlerle ilgili açıklaması şöyle:

23.06.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir plajda, Kürşat EROĞLU (E-51) denizde yüzüp dışarıya çıktıktan sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış vücut muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

İkametgahında rahatsızlandı!

’da sakin Mehmet GÜNGÖRDÜ (E-43), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış vücut muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.Bafra 23.06.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında,