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Bir Haftada 11 Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 11 Yangın Meydana Geldi

12-18 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (13) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 858,600 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; aracın hidrolik sisteminin ısınması, aracın makine bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, apartman dairesinin balkonunda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların makine bölümünde ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

6

Gazimağusa

3

Girne

1

Güzelyurt

1

TOPLAM

11

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik kaynaklı kısa devre

4

Söndürülmeden atılan sigara izmariti

3

Birbirine Temas Eden Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar

2

Aracın Hidrolik Sisteminin Isınması

1

Aracın Makine Bölümünden Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Etmesi

1

TOPLAM

11

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç                                      

5

Bahçe

2

Kuru Ot

1

Çöp Bidonu

1

İş Yeri

1

Ekin

1

TOPLAM

11

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

3

Lefkoşa

3

Gazimağusa

2

Güzelyurt

2

İskele

1

Yeşilköy

1

Geçitkale

1

TOPLAM

13

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

4

Yangına Karşı Tedbir Alma

4

Yangın Eğitimi

2

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yol Güvenliği Sağlanması

1

TOPLAM

13

                                                                                                                                                                                                         

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