Dikmen sakini 58 yaşındaki Birgül Çelebi yaşamını yitirdi.
Evli ve iki çocuk sahibi Birgül Çelebi’nin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Birgül Çelebi dün İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa mezarlığında defnedildi.
Dikmen sakini 58 yaşındaki Birgül Çelebi yaşamını yitirdi.
Evli ve iki çocuk sahibi Birgül Çelebi’nin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Birgül Çelebi dün İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa mezarlığında defnedildi.
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