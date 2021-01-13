Bitcoin şifresini unuttu, yanlış şifre girerse 220 milyon dolar kaybedecek

Bitcoin hesabının şifresini unutan yazılımcı Stefan Thomas'ın şifresini doğru tahmin edebilmek için sadece iki hakkı kaldı. Thomas, eğer tahmin haklarını yanlış kullanırsa 220 milyon dolar kaybedecek.

Bundan 10 yıl önce yaptığı bir iş karşılığında tanesi ortalama 4 dolardan 7 bin 2 bitcoin alan Thomas, şu sıralar 1 bitcoinin 35 binli rakamlara ulaşması ile milyoner oldu.

Şifresini unuttu

Thomas bu hafta New York Times’a yaptığı açıklamada, şifresini unuttuğunu ve yaptığı 8 denemenin ardından hard diskinde yer alan elektronik cüzdanına erişebilmek için sadece iki şifre hakkı kaldığını belirtti.

NTV’de yer alan habere göre, Thomas bu iki hakkında da doğru şifreyi giremezse 220 milyon dolar değerindeki kripto paraya ulaşamayacak. Başka bir deyişle Alman yazılımcı yanlış şifre girerse 220 milyon dolar kaybedecek. Times’ın raporuna göre dünya genelinde kripto paraların yüzde 20’si cüzdanlara erişimin kaybedilmesi sebebiyle kayıp.