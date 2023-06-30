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BM’den Suriye açıklaması: Hayati öneme sahip

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 12 ay daha uzatılması, Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesi için hayati öneme
BM’den Suriye açıklaması: Hayati öneme sahip

Griffiths, Suriye’de insani durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuştu.

İkili görüşmeler gerçekleştirdiği Suriye ziyaretinden dün döndüğünü anımsatan Griffiths, “Suriye halkı tahmin ettiğimizden çok daha büyük acılarla savaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 90’I YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA”

Griffiths, 12 yıldır süren çatışma, ekonomik çöküş ve başka hususlar nedeniyle Suriye halkının yüzde 90’ının yoksulluk sınırının altında yaşadığına işaret etti.

BM’nin azalan donör desteği nedeniyle insani yardım operasyonlarını sürdürmekte zorlandığına dikkati çeken Griffiths, ülkedeki yeniden toparlanma sürecine uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

ŞİDDET ARTTI

Suriye’nin kuzeybatısında son dönemde şiddetin arttığını ifade eden Griffiths, can kayıplarını üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

Griffiths, Suriye’ye sınır ötesi yardım sağlanmasına imkan tanıyan BMGK kararının süresinin 10 Temmuz’da dolacağını anımsatarak “BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’nin sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 12 ay daha uzatılması gerektiğini çok açık bir şekilde dile getirdi. Sahadaki durum bunu gerektiriyor.” açıklamasında bulundu.

BM ve ortaklarının söz konusu mekanizma sayesinde 2,7 milyon yardıma muhtaç kişiye ulaştığını vurgulayan Griffiths, çizgi ötesi yardımın da geliştirilmesi için daha fazla müzakereye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Griffiths, “Sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 12 ay daha uzatılması, Suriye’deki insani durumun iyileştirilmesi için hayati öneme sahip.” diye konuştu.

“SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN KOORDİNASYONU SÜRDÜRECEĞİZ”

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in özel danışmanı Najat Rochdi de Pedersen’in Anayasa Komitesi’ni tekrar bir araya getirmek için çaba sarf etmeye devam ettiğini, siyasi sürecin canlandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Rochdi, bu çerçevede Suriye’nin yanı sıra Arap, Astana ve Batılı taraflarla da irtibatı sürdüreceklerini aktararak “Suriye tarafından yürütülen ve sahiplenilen siyasi çözüm için koordinasyonu sürdüreceğiz.” dedi.

Suriye’nin kuzeybatısına yapılan çizgi ötesi yardımı da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rochdi, sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin uzatılmasının önem taşıdığına işaret etti.

Rochdi, Suriye’ye yaptırım uygulayan ülkelerin ise 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağladıkları yardımları sürdürmeleri gerektiğini söyledi. 

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