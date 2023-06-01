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Boksör köpek sahiplerine sevindirici haber: Sağlık haritaları çıkarıldı

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Yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'ta boksör (boxer) cinsi köpeklerde kanser de dahil olmak üzere en çok görülen sağlık sorunlarını ortaya çıkardı.
Boksör köpek sahiplerine sevindirici haber: Sağlık haritaları çıkarıldı

Sevimli yüzleri ve oyuncu tavırlarıyla tanınan boksör köpeklerin dünyadaki en popüler köpeklerin arasında yer alması şaşırtıcı değil.

Ancak İngiltere’de bulunan Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji’nden uzmanlar, bokser türü köpeklerin büyük olasılıkla kulak problemleri, tümörler ve göz ülserlerinden muzdarip olduğunu buldu.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Dan O’Neill, “Bu çalışma, hem köpekler hem de sahipleri için daha iyi yaşamlar sağlaması gereken sağlam bir bilimsel temele dayalı olarak, sahiplerin bugün boksör köpek seçmelerine ve bakmalarına yardımcı olacak veriler sağlıyor” dedi.

3 BİN 200 KÖPEK İNCELENDİ

Yeni çalışmada ekip, 2016 yılında İngiltere’de veterinerlik hizmeti alan 3.219 boksör köpeğin kayıtlarını inceledi.

Analiz, boksörler ve Fransız buldogları gibi daha düz yüzlü ırkların aksine, boksörlerin solunum problemleri veya deri kıvrımı enfeksiyonları açısından daha yüksek risk taşımadığını ortaya çıkardı.

Bununla birlikte her yıl yedi boksörden birine (yüzde 14,2) kanser teşhisi konuyor. Araştırmada da bu cins köpeklerde en yaygın ölüm nedeninin (ölümlerin yüzde 12,43’ü) kanser olduğu, bunu beyin bozuklukları (yüzde 9,54) ve kitle lezyonlarının (yüzde 8,38) izlediği bulundu.

CİNSİYETE GÖRE DE FARK EDİYOR

Ekip ayrıca erkek ve dişi köpeklerde hastalık riskinde önemli farklılıklar buldu. Kadın boksörlerin diş eti hastalığı, cilt kitleleri ve idrar kaçırma riski daha yüksekken, erkeklerin kalp rahatsızlıkları, saldırganlık ve kulak akıntısı yaşama olasılığı daha yüksek bulundu.

Daha önceki çalışmalar, kürk renginin belirli koşulların riskini etkileyebileceğini öne sürse de, ekip beyaz ve beyaz olmayan köpekler arasında hiçbir fark bulamadı.

Ekip, bulguların veterinerlerin boksör köpek sahiplerini bu türden ne bekleyecekleri konusunda daha iyi bilgilendirmesine ve hazırlamasına yardımcı olacağını umuyor.

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