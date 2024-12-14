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Boran Bora’dan Dünya Şampiyonluğu!

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Kıbrıslı Türk yüzücü Boran Bora, OCEANMAN Dubai 2024’te 2 km yarışında 14-19 yaş kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu, genel klasmanda ise 6. sıraya yerleşti.
Boran Bora’dan Dünya Şampiyonluğu!

Kıbrıslı Türk yüzücü Boran Bora, OCEANMAN Dubai 2024’te 2 km yarışında 14-19 yaş kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu, genel klasmanda ise 6. sıraya yerleşti.

Dubai’de bugün düzenlenen OCEANMAN UAE – Dubai World Final Championship 2024 kapsamında gerçekleşen 2 km World Final mücadelesinde, genç yüzücü Boran Bora, 90 farklı ülkeden katılan toplam 221 sporcu arasında denizden 6. sırada çıkmayı başardı.

27.02’lik derecesiyle genel klasmanda Dünya 6’ncısı olan Boran, 14-19 yaş kategorisinde ise Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

Başarılı sporcu, yarın yapılacak 5KM World Final mücadelesinde yeniden kürsü hedefiyle yarışacak.

Rüzgar Soygür’den Oceankids’te ikincilik!

500 metre mesafelik Oceankids dünya finalinde 9-10 yaş kategorisinde yarışan Rüzgar Soygür ise, üstün performansıyla ikinci olurken, aynı müsabakada 11-12 yaş kategorisinde mücadele eden Mavi Blako, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

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