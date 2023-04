CMC’de Brady’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Rest of the World Takımı…

CMC Golf Kulübünün Onursal Başkan’ı Steve Brady anısına düzenlenmesi kararlaştırılan ve bu yıl ilki gerçekleşen Brady’s Cup Turnuvası galibi 10-8 lik skor ile Rest of the World Takımı oldu. Aydın Türker’in Kaptanlığını yaptığı KKTC takımı ile John Murray’ın Kaptan olduğu kulübün yabancı oyuncularından oluşan takım arasında gerçekleşen ve 12’şer kişilik oyuncu kadrosu ile 2 günlük çiftli ve tekli maçlar formatında oynanan yarışmanın 12 Nisan Çarşamba gün yapılan çiftli maçlar ayağında Rest of the World takımı günü 3,5-2,5 galibiyetle tamamlamıştı. Tekli maçların gerçekleştiği 16 Nisan Pazar gün ise yine Rest of the World Takımı 6,5-5,5 luk skor elde ederek turnuvayı toplamda 10-8 kazanamış oldu. Turnuva Sonrası Kupa seromonisi gerçekleşti ve CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından kazanan takım kaptanı John Murray’a kupa takdim edildi ve sonrasında birlikte yemek yendi.