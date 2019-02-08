BRT'de İşler Karıştı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRT) bir kez daha terfi tartışmaları ortalığı karıştırdı. Kurumun 2 ay önce boş bulunan 20 adet amirlik mevki için açılan münhal şaibelerin gölgesinde sonuçlandırıldı. Kurumda bu güne kadar uygulanmayan bir yöntem devreye konuldu. Kurumda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden öğretim görevlileri BRT'de eğitim çalışmaları yaptı ve sınava girecek personele eğitim verdi. Ardından yine DAÜ tarafından sınav gerçekleştirildi.

Kurumda yıllardır hali hazırda bu görevleri yapan, 1. Derece kadrosunda bulunan ve bir üst kadro amirlik mevkisine başvuran adayların, 90 panın üzerinde puan aldığı ve 9 kişinin bu sınavı geçtiği açıklandı. Bu sonucun açıklanmasının aradan 1 aydan geçtikten sonra ise geçtiğimiz salı günü BRT Yönetim Kurulu sözlü mülakat gerçekleştirdi ve mülakat sonrasında 9 kişiden 2 kişiyi yetersiz oldukları iddiası ile Mehmet Kozan Pakkaner ve Cafer Özsoykal'ın elenmesine karar verildiği öğrenildi.

Sınavdan yıllarca BRT'de yapımcılık, sunuculuk, ve amirlik yapan, ötesinde Bayrak FM'in kurucusu ve yıllarca Bayrak FM'i ülkenin en çok dinlenen radyosu haline getiren radyonun eski yöneticisi Mehmet Kozan Pakkaner ile yine BRT'de yıllarca görev yapan Cafer Özsoykal'ın yetersiz oldukları öne sürüldü.

KONU MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Yapılan sınav sonucu şimdi yargı sürecine taşınıyor. Yönetim Kurulu'nun yaptığı mülakatta şaibe olduğu, Yönetim Kurulu’nda mülakat yapan ve sözlü sınavdan elenenler arasında farklı kişisel husumetler olduğu da iddia edildi. Mülakatın kişisel hesaplaşmaların gölgesinde geçtiği, adil davranılmadığı ve özünde kazanılmış olması gereken hakların gasp edilmeye çalışıldığı da savunuldu.

SENDİKA TEPKİLİ

Bu arada kurumun yetkili sendikası Bay-Sen de, BAY-SEN Yönetim Kurulu Temsilcisi’nin sergilemiş olduğu davranış ve tutumlarıyla ilgili yeni tartışmalar gündeme geldi. Sendika yönetici İbrahim Kanat sosyal paylaşım sayfasından şu şekilde sitemde bulundu.



