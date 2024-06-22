Bu yolları kullanacak sürücüler dikkat…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklama şöyle:
“Ortaköy Altyapı Geliştirme projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle 22 Haziran Cumartesi akşam üzeri saat 16:00’dan 23 Haziran Pazar çalışmalar tamamlanana kadar Osman Örek Caddesi üzerinden (kalın yol) gelen araç trafiği Ortaköy istikametine dönemeyecektir. Ayrıca Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) istikametinden Dereboyu trafik ışıklarına gelen sürücüler de yine Başbakanlık istikameti yönünde ilerleyemeyecek ve mecburi sola yani Osman Örek Caddesi’ne (Dereboyu-Metehan yolu) dönecektir.”
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