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Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor

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Yapım şirketi Orchestra Content, sanatçı Bülent Ersoy'un hayatını sinemaya uyarlayacaklarını duyurdu.
Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor

Sanatçı Bülent Ersoy’un hayatı sinemaya uyarlanıyor.

Yapım şirketi Orchestra Content’in Instagram hesabından yapılan paylaşımda”Türkiye'nin Diva'sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy'un gerçek hikâyesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak. Orchestra Content olarak, heyecanla, aşkla ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştığımız yeni projemizi duyurmaktan onur duyarız” ifadeleri kullanıldı.

Filmin vizyon takvimi ve oyuncu kadrosu henüz belli değil.

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