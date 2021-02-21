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“Buraya Kadar” organizatörlerinden Türkçe açıklama

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Kıbrıs’ın güneyinde 10 bin civarında kişiyle eylem organize eden “Os Dame-Buraya Kadar” organizatörleri, Kıbrıslı Türkler için Türkçe bir açıklama yayımladı.
“Buraya Kadar” organizatörlerinden Türkçe açıklama

Kıbrıs’ın güneyinde 10 bin civarında kişiyle eylem organize eden “Os Dame-Buraya Kadar” organizatörleri, Kıbrıslı Türkler için Türkçe bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Lefkoşa’da gerçekleşen görkemli yürüyüş için hafta boyunca destek mesajları veren Kıbrıslı Türklere de teşekkür edildi. Açıklama şöyle:

Yolsuzluğa ve devlet mekanizmasının otoriterliğine karşı düzenlediğimiz büyük yürüyüşe katılan yaklaşık 10.000 eylemciye gönülden teşekkür ederiz. Etkinliğin siyasi çerçevesine, ilkelerine, yolsuzluğa karşı, pandeminin baskı önlemleriyle yönetilmesine karşı, polis ve askeri ekipman değil halk sağlığı ve halk eğitiminin güçlendirilmesi lehine sloganlara saygı duyarak, bize eşlik eden tüm organize grupları ve vatandaşları selamlıyoruz.

Hafta boyunca çeşitli mesajlarla bize destek veren Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza ve Türkçe yazılmış birçok pankartla Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için duydukları yoğun isteği dile getiren göstericilere de teşekkür ederiz.

Lefkoşa’da gerçekleşen görkemli yürüyüş, tüm meşruiyetini yitiren ve istifa etmesi gereken Anastasiadis hükümetine Os Dame! diye bağırdığımızda tam olarak ne demek istediğimizi gösterdi. Güya belli grupların olay çıkaracağına dair bilgilerin olduğu iddialarıyla insanları korkutmaya çalışan Polise de cevap verdi. Organizatörler ve 10.000 katılımcı duyurduğumuz gibi yürüyüşün barışçıl niteliğini sürdürerek, Polisi etkili bir şekilde, sosyal öfkeyi ifade etmek için geniş bir şekilde açılan sokaklardan kovdu.

Net bir siyasi biçim alan öfke, toplantıları yasaklayan ve zaten anayasaya aykırı olan kararı çöp tenekesine attı ve onların bolluk günlerinin gerçekten sayılı olduğunu haykırdı!

Os Dame! Koordinasyon komitesi

#ωςδαμε20_2

#burayakadar20_2

#enough20_2

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