Bütçe Maratonu Sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2023 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde ele almaya devam ediyor.

Genel Kurulun dünkü toplantısında 43 milyon 949 bin 43 TL’lik Sayıştay Başkanlığı, 82 milyon 277 bin 200 TL’lik Hukuk Dairesi ve 103 milyon 400 bin TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bütçeleri oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da ayrıca 1 milyar 36 milyon 455 bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile 128 Milyon 653 Bin 200 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri ele alındı.

Her iki bütçe de oy çokluğuyla geçti.

Genel Kurul’da bugün Ombudsman, Mahkemeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınıyor.