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Cambridge'de DAÜ Anlatıldı!

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Yrd. Doç. Dr. Fernandez, Cambridge Üniversitesi’nde DAÜ’yü Anlattı
Cambridge'de DAÜ Anlatıldı!

Dünyaca ünlü genç matematikçi Yrd. Doç. Dr. Arran Fernandez, Cambridge Üniversitesi’ne verdiği röportajda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğretim üyesi olarak bulunmaktan ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, deneyimlerini paylaştı. Matematiğin güzelliklerini anlatmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) yerel okullara ziyaret gerçekleştirdiğini de belirten Yrd. Doç. Dr. Fernandez, çocukların Cambridge Üniversitesi’nden gelen birisinin DAÜ’de akademisyen olduğunu öğrenince, DAÜ’nün bir dünya üniversitesi olduğunu anladıklarını ifade etti.

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2018 yılında DAÜ’de doktora sonrası araştırma yapmak için üniversiteye yazı yazdığını belirten Yrd. Doç. Dr. Fernandez, başvurusunun kabulünün ardından DAÜ’de kendisine misafir öğretim üyesi olarak görev verildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Fernandez röpörtajında “Bu benim için oldukça ilginç bir hikaye. Cambridge’ten çıkmış birisinin dünyada birçok yer varken burayı tercih etmesi insanlara enteresan geliyor, ancak burada bulunmaktan dolayı mutluyum.” ifadelerini kullandı.

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Fernandez 2018 Yılından Beri DAÜ’de

Yrd. Doç. Dr. Fernandez, 2018 yılından beri DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak yer alıyor. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar pek çok başarıya imza atmış olan Yrd. Doç. Dr. Fernandez, DAÜ Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine eğitim veriyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Yrd. Doç. Dr. Fernandez’in DAÜ ailesinin bir parçası olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Cambridge Üniversitesi’ne verdiği röportajda da bunu açıkça vurguladığını bildirdi. Prof. Dr. Özarslan, Yrd. Doç. Dr. Fernandez’in öğretim üyesi olarak DAÜ’de bulunmasının Fakülte için büyük önem arz ettiğine de dikkat çekti.

 

2003 yılında okul bitirme sınavında (GCSE) matematik alanında en yüksek derece ile sınavı tamamlayan en genç kişi olan Yrd. Doç. Dr. Fernandez, 2010 yılında, henüz 15 yaşındayken Cambridge Üniversitesi Zorlu Yüksek Matematik Öğrenimi’ne başladı. Yrd. Doç. Dr. Fernandez, 1773 yılından beri Cambridge Üniversitesi tarafından bir lisans programına kabul edilen en genç öğrenci oldu. 2013 yılının Haziran ayında, Cambridge Üniversitesi’nde Matematik Lisans alanından Yüksek Onur Derecesi ile mezun olan Dr. Fernandez, en iyi “Matematikçilere” verilen ve İngiltere’de “düşünsel başarının en üst seviyesi” kabul edilen “Senior Wrangler” ünvanını 18 yaşında almayı başardı. 2018 yılında, 23 yaşında Cambridge Üniversitesi’nden Matematik alanında doktora derecesi aldı.

 

Yrd. Doç. Dr. Arran Fernandez ile gerçekleştirilen söz konusu röportaja aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:

 

https://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/maths-genius-joined-cambridgeuni-15-19318732

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