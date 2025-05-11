Çatalköy’de silahlı saldırı: Park halindeki araca ateş açıldı

Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırı olayı bölgede tedirginliğe yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında Mersinli Sokak üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki G.M. isimli şahıs, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile henüz belirlenemeyen bir nedenle, sokak üzerindeki bir ikametgahın bahçe duvarının dış kısmından, evin bahçesinde park halinde bulunan araca ateş açtı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araca isabet eden kurşunlar sonucu maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda G.M. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.