Çatıdan beton zemine düşen şahıs ağır yaralandı

07.01.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Bostancı’da Ağıllar Bölgesinde bulunan işçi yatı evlerinin çatısını tamir etmek maksadı ile çatıya çıkan Adil ÇABUK (E-36), atermitten mamul çatının kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından, omuriliğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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