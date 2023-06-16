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Çiçek Hastalığı İle İlgili Alınan Kararlar Açıklandı

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Çiçek Hastalığı İle İlgili Alınan Kararlar Açıklandı
Çiçek Hastalığı İle İlgili Alınan Kararlar Açıklandı

33/1998 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası, 12 (1) Maddesi altında oluşturulan İlçe Emniyet Kurulu, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığında artış olduğu ve olası bir salgını önlemk nedeniyle ivedi olark alınması gerekli önlemler ile ilgili önerilerin bildirilmesi konularının görüşülmesi amacıyla, 15 Haziran 2023, Perşembe, saat 15:00’da Tarım Bakanlığı’nın toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Salgın hastalık ile ilgili tüm paydaşlarla ortak olarak alınan kararlar,

  • Tarım Bakanlığı tarafından 16 Haziran 2023 tarihinden itibaren 2 ay süre ile salgın hastalığın görüldüğü Hamitköy Ağıllar Bölgesi ve 3 km’lik alanı kapsayan bölgede, karantina ve hastalıkla mücadele tedbiri kararı alınmış olup, bölgeye giriş  çıkışların tek noktadan yapılabilmesi için gerekli tedbir ve önlemin Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından yapılması kararı alınmıştır.
  • Veteriner Dairesi tarafından 16 Haziran 2023 tarihinden itibaren 6 ekip ile hayvanların aşılanmasınaa başlama kararı alınmıştır.
  • Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından araç ve yaya ekipleri ile karantina bölgesinin dezenfekte edilmesi kararı alınmıştır.
  • Karantina ve hastalıkla mücdele hususunda tüm çalışmaların Tarım Bakanlığı’nın kontrol ve koordinesinde yapılması kararı alınmıştır.
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