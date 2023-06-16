Çiçek Hastalığı İle İlgili Alınan Kararlar Açıklandı

33/1998 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası, 12 (1) Maddesi altında oluşturulan İlçe Emniyet Kurulu, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığında artış olduğu ve olası bir salgını önlemk nedeniyle ivedi olark alınması gerekli önlemler ile ilgili önerilerin bildirilmesi konularının görüşülmesi amacıyla, 15 Haziran 2023, Perşembe, saat 15:00’da Tarım Bakanlığı’nın toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Salgın hastalık ile ilgili tüm paydaşlarla ortak olarak alınan kararlar,